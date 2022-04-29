Иерусалим, 13 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Израильские медики планируют начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет в октябре. Об этом сообщают «Вести Израиль» 12 сентября.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Вакцина компании Pfizer от COVID-19, предназначенная для детей, еще не утверждена Федеральным управление США по контролю за лекарствами и продуктами (FDA), но предполагается, что это утверждение произойдет в ближайшие недели.

Предполагается, что новая вакцина «окончательно остановит» распространение коронавируса. Испытание началось в июне 2021 года и проводилось на трех тысячах детей в возрасте 5−11 лет. Сообщается об отсутствии побочных эффектов у детей в ходе испытаний. Вакцинация детей в возрасте 5−11 лет в Израиле может начаться раньше, чем в США.

По статистике, собранной в Израиле, именно дети чаще других возрастных групп заражаются коронавирусом. До сих пор при помощи вакцинации остановить вспышки заболевания COVID-19 не удавалось.

Компании Pfizer и Moderna уже испытывают вакцины от COVID-19 для детей младше 5 лет.