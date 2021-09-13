Москва, 13 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Действия Банка России в краткосрочном интервале крайне слабо влияют на широкую инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал обещания ЦБ РФ о том, что ключевая ставка может подняться выше 7%.

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«Действия ЦБ в России в краткосрочном интервале крайне слабо влияют на широкую инфляцию. Я бы еще обратил внимание на то, что обещания дальнейшего роста ставок провоцируют дополнительный спрос на краткосрочный кредит по той логике, что надо брать деньги сейчас, пока дешево. Об этом свидетельствует повышенный спрос на потребительский кредит последних месяцев. Как только ЦБ пообещает паузу, то этот фактор уйдет», — сказал Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть вновь увеличена на ближайших заседаниях совета директоров Банка России.