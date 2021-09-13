Иерусалим, 13 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Часть родителей в Израиле намеренно пытается заразить своих детей коронавирусом, сообщают «Вести Израиль» 13 сентября.

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Израильтяне, которые не ограничивают своих детей, создавая условия для их заражения SARS-CoV-2, считают, что «переболеть все-равно придется», а дети переносят болезнь легче. Такое мнение становится все более популярным в израильских соцсетях.

По существующим на сегодня правилам, переболевший COVID-19 израильтянин может получить «зеленый сертификат», позволяющий ему не участвовать в карантинных мероприятиях.

Представители официальной медицины Израиля встревожены набирающей силу тенденцией «пусть дети переболеют», медики заявляют об уже известных случаях тяжелого течения заболевания и последствиях перенесенного COVID-19 у детей.