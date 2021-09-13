Лондон, 13 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Биржевая цена газа в Европе побила очередной рекорд. На торгах 13 сентября она достигла отметки 727 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки стартовала с отметки 713,1 доллара за тысячу кубометров. Однако уже к 9:30 мск цена выросла до 728,2 доллара, а затем после небольшой корректировки достигла отметки 730,1 доллара.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рекорд цена газа в Европе побила 10 сентября, достигнув 710 долларов за тысячу кубометров.