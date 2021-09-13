Тбилиси, 13 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 17 192 исследований на SARS-CoV-2 выявили 946 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 581 815 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 545 961 победили инфекцию, в том числе 4351 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8233 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 48 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6186 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1611.

Днём ранее в Грузии после проведения 23 605 тестов выявили 1838 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4427 человек, умерли за сутки 39 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии продолжается спад темпов распространения коронавируса. В стране снижается число выявленных в сутки случаев заражения. В ковид-госпиталях становится меньше пациентов.