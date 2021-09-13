Иерусалим, 13 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Телевизионные операторы, снимавшие заседание израильского правительства 12 сентября, случайно записали часть переговоров, не предназначавшихся для широкой публики, сообщают «Вести Израиль» 13 сентября.

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Разговор между министром здравоохранения Израиля Ницаном Горовицем и министром по делам спецслужб Элазаром Штерном приоткрыл тайну «зеленого сертификата», который выдается привитым и переболевшим COVID-19 жителям Израиля, разрешая им посещение места массового пребывания людей, вроде спортивных комплексов или ресторанов («зеленый стандарт» посещения).

Министр сообщил своему коллеге по правительству, что цель «зеленого стандарта» состоит в оказании психологического давления на отказывающихся прививаться. С эпидемиологической точки зрения, сказал Горовиц, «зеленый стандарт» можно было бы отменить.