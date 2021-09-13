Баку, 13 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Азербайджан может присоединиться к испытаниям турецкой вакцины от COVID-19. Об этом в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана сообщили 13 сентября на запрос агентства Trend.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По данным ведомства, идут переговоры с Турцией о тестировании в Азербайджане вакцины Turkovac. Препарат проходит третью клиническую стадию испытаний.

12 сентября вице-президент Турции Фуат Октай сообщил о том, что переговоры о совместных испытания вакцины также ведутся с руководством Пакистана, Аргентины, Колумбии, Польши и ряда других стран. С президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым уже договорились по этому вопросу.

Стоит отметить, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что разработка вакцины Turkovac находится в той стадии, кода можно подавать заявку на экстренное использование препарата. Его серийное производство планируется начать в октябре.