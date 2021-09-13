Москва, 13 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Запуск цифрового рубля станет одним из главных проектов в сфере цифровизации России на срок до 2030 года. Об этом говорится в представленной Минфином РФ «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством», — говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что такой шаг поспособствует в перспективе развитию платёжной сферы, а также повысит конкуренцию и распространит по стране инновационные финансовые инструменты. Помимо этого, авторы стратегии выделяют в качестве плюсов введения цифрового рубля повышение доступности и понижение цены на услуги для жителей страны и предпринимательской сферы.

Подчёркивается, что в этой связи правительство и ЦБ РФ продолжат свою работу в направлении противодействия использованию денежных суррогатов в свете того, что оно имеет повышенные риски для жителей страны, а также может усложнять эффективное проведение макроэкономической политики.