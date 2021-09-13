Токио, 13 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, находящийся с визитом в Японии, провёл 13 сентября встречу с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Известно, что встреча представителей двух стран состоялась накануне трёхсторонних переговоров с участием спецпредставителя США по КНДР Сон Кима.

Подробности не раскрываются, однако известно, что участники встречи должны были обсудить ситуацию на Корейском полуострове, а также возможное оказание гуманитарной помощи КНДР.

«Я ожидаю, что предстоящие переговоры станут продуктивным шагом для ускорения мирного процесса на Корейском полуострове», — сказал Но Гю Док журналистам в международном аэропорту Инчхон перед вылетом в Токио.