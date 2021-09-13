Москва, 13 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Социальные выплаты следует защитить от списаний с банковских счетов граждан путём внесения в законы соответствующих изменений. Об этом говорится в списке поручений президента РФВладимира Путинапо итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», сообщает 13 сентября пресс-служба Кремля.

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Поручение президента адресовано правительству и Банку России, выполнить его надлежит до 1 февраля 2022 года. Речь идёт о внесении в российское законодательство изменений, «направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)».

Также ЦБ РФ рекомендовано организовать взаимодействие с банками для возврата гражданам уже списанных социальных выплат. Регулятору поручено к 1 ноября текущего года представить доклад и далее повторять его ежеквартально.

Как сообщало ИА REGNUM, другое поручение Путина касается расселения аварийного жилья. На эти цели в 2022 году из федерального бюджета должно быть выделено 45 млрд рублей.

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