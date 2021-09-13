Сеул, , 10:19 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей Корейского института общественного мнения (KSOI).

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Согласно результатам опроса, проведенного с 10 по 11 сентября среди 1004 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 27,8% опрошенных, что на 0,2% меньше, чем неделю назад.

Уровень поддержки бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля составил 26,4%, что соответствует показателю прошлой недели.

За ним следуют независимый депутат Хон Джун Пё (16,4%), бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна (16,3%), бывший министр юстиций Чху Ми Э (2,1%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (1,4%).