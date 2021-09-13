Москва, 13 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. За последние три года в Москве занимались активным развитием онкологической помощи, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

«Мы последние три года активно занимаемся развитием онкологической помощи в городе, формируем новый стандарт её оказания, предполагающий «бесшовный» переход людей с подозрением на онкологическое заболевание, лечением и последующими реабилитацией и диспансерным наблюдением», — приводит агентство слова чиновницы.

По словам Раковой, в Москве за это время были созданы онкоцентры на базе шести крупных многопрофильных клиник.

Вице-мэр отметила, что доля случаев одногодичной летальности сократилась практически на треть. В Москве были созданы новые лаборатории, позволившие увеличить число исследований. По некоторым видам их объём вырос в три раза по сравнению с 2018 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве наблюдается рост популярности и принятие тех реформ, которые проводил мэр Москвы Сергей Собянин, считает заммэра Анастасия Ракова.