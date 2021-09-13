Баку, 13 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана направило в Минобороны России и командованию миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе письма, в которых выступило против допуска в регион транспорта, принадлежащего третьим странам. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики. Такие случаи являются нарушением законов нашей страны», — говорится в сообщении.

В Баку заявили, что въезд транспорта третьих стран на территорию Нагорного Карабаха якобы нарушает трёхстороннее соглашение о прекращении огня, которое в ноябре 2020 года было подписано между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Стоит отметить, в августе МИД Азербайджана вручил послу Ирана в Баку ноту протеста, где говорилось о недопустимости въезда иранских грузовиков на территорию Нагорного Карабаха без разрешения азербайджанских властей.