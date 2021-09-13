Ташкент, , 09:50 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16−17 сентября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Он отметил, что в прошлом году саммит ШОС из-за пандемии проводился в формате онлайн, «на этот раз главы государств проведут очную встречу».

"Примечательно, что нынешний саммит ШОС совпадает со знаменательной датой — 20-летием создания организации», — отметил Асадов.

По его словам, в ходе визита Мирзиёев 16 сентября проведет двусторонние встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в качестве председательствующей страны, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Имран Ханом, а 17 сентября — с президентом Ирана Иброхимом Раиси.