Канберра, 13 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Австралия выделила 1,2 миллиона австралийских долларов ($900 тыс.) на исследования по предотвращению будущих пандемий. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд 13 сентября в ходе пресс-конференции.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Средства были переданы Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), чтобы более тщательно изучить болезни, которые передаются от животных к человеку, и провести дальнейшие исследования по предотвращению их распространения.

«Необходимы фундаментальные изменения на глобальном, региональном, страновом и общественном уровнях, чтобы предотвратить новую пандемию зоонозного происхождения. В центре внимания должны оставаться такие места деятельности с высоким риском, как рынки диких животных и другие виды использования дикой природы человеком», — заявил Литтлпрауд.