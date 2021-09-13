Тирасполь, 13 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В ходе 399 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 66 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 53 066 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 096 человек, данных о выздоровевших за последние сутки нет.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1289 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 588 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 101 случай заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 41 человека. В республике зафиксировали два случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ковидных госпиталях ПМР, по официальным данным, занято 92% мест. В них лечатся 462 человека, из которых 24 — несовершеннолетние. 77 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 14 — в реанимации, четверо подключены к искусственной вентиляции легких.