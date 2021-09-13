Канберра, 13 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня полностью вакцинированные жители самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс смогут воспользоваться дополнительными свободами на фоне введенного в штате локдауна — например, теперь им разрешено собираться в компаниях до пяти человек, проводить пикники и беспрепятственно посещать парки. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

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«Сегодня мы смягчили ограничения после того, как мы преодолели отметку в шесть миллионов поставленных прививок. Но успокаиваться пока еще слишком рано», — заявила премьер-министр штата.

Небольшим сюрпризом стал и тот факт, что сегодняшнюю пресс-конференцию по коронавирусу провела лично Бережиклян, хотя на прошлой неделе она говорила, что регулярных общений с журналистами у нее станет гораздо меньше.

За последние сутки в Новом Южном Уэльсе выявили 1 257 новых случаев заражения коронавирусом и семь смертей от COVID-19.