Мельбурн, Австралия, 13 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Администрация одной из местных школ Мельбурна отрицает нарушение антикоронавирусных ограничений после сообщений в СМИ, согласно которым родителей учеников уговаривали продолжать отправлять своих детей в школу во время локдауна и после того, как в учебном заведении произошла вспышка коронавируса. Об этом 13 сентября написала газета The Age.

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В настоящий момент признано, что порядка 30 учеников и сотрудников школы заразились SARS-CoV-2. В новостном материале The Age утверждалось, что администрация школы нарушила постановления местного министерства здравоохранения, поощряя родителей отправлять своих детей учиться.

Отмечается, что 13 сентября журналисты телеканала Nine News позвонили директору школы Тиму Берриману, который заявил, что его администрация действовала в соответствии с законом. Сам Берриман коронавирусом не заразился, однако тест на SARS-CoV-2 его сына дал положительный результат, после чего его семья была вынуждена соблюдать режим самоизоляции.