Сан-Марино, 13 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности своих граждан властями Сан-Марино была выбрана для прививочной кампании от COVID-19 российская вакцина «Спутник V». Об этом 13 сентября рассказал госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям страны Лука Беккари, прибывший в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и рядом министров.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По словам Беккари, которые приводит ТАСС, такое решение было принято республикой после задержки поставок в Сан-Марино одобренных в Евросоюзе вакцин.

«В республике Сан-Марино на первом месте стояли здоровье и безопасность граждан, особенно в момент обострения эпидемиологической ситуации. Решение использовать «Спутник V» позволило быстро наладить поставки и оперативно начать кампанию по вакцинации населения», — сказал он.

Кроме этого, госсекретарь по иностранным делам страны указал, что быстрое принятие решения произошло из-за налаженных тесных отношений с Россией.

При этом Беккари добавил, на страну не оказывалось давление извне и уточнил, что в настоящее время власти Сан-Марино пытаются решить проблему ограничения передвижения, которая связана с использованием не признанного Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препарата.

«Мы остановились на «Спутнике» из-за задержек поставок, одобренных ЕМА вакцин более чем на два месяца, несмотря на заранее подписанные соглашения. И мы полагаем, что европейские институты обязаны признать свободу передвижения любого человека, у которого есть антитела (к SARS-CoV-2), вне зависимости от типа прививки», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прививка третьей дозой вакцины от коронавируса началась в Словакии.