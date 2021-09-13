Канберра, 13 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Виктории (юго-восток) Австралии резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом — за последние сутки было выявлено 473 носителя SARS-CoV-2. Все места, где ведутся строительные работы, были признаны властями «очагами распространения коронавируса». Об этом 13 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в среднем рабочие и строители проезжают до дома 20 километров после заражения на объекте.

«Время предупреждений и увещеваний прошло. В отрасли должны серьезно отнестись к своим обязанностям», — заявил на пресс-конференции казначей штата Виктория Тим Паллас.

В случае серьезного несоблюдения антикоронавирусных предписаний владельцам строительных компаний будут выписываться штрафы, а строительные работы на объекте — приостанавливать до устранения несоответствий.