Джакарта, 13 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о трех новых случаях заражения коронавирусом среди граждан Индонезии за рубежом, сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в странах Ближнего Востока. Граждане Индонезии заразились коронавирусом в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

Число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, достигло 5894 человек. От COVID-19 за рубежом умерли 242 человека, ещё 672 человека находятся на лечении в больнице.

Кроме того, один гражданин Индонезии переболел COVID-19 в Бахрейне и два гражданина Индонезии умерли в ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили о 37 новых случаях заражения штаммом «Дельта».