Тирасполь, 13 сентября 2021, 08:44 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский решил баллотироваться в президенты ПМР. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Президент ПМР Вадим Красносельский
Президент ПМР Вадим Красносельский

«На протяжении пяти лет мы вместе делали Приднестровье краше, комфортнее, современнее, сохраняя при этом всё то, что завещано нам предками. Нельзя останавливаться на полпути», — написал глава республики.

Он заявил, что считает себя обязанным продолжать то, что им начато и «двигаться вперёд».

Стоит отметить, что в Приднестровье 12 сентября стартовала избирательная кампания к президентским выборам, которые должны пройти 12 декабря. Заявки на участие в выборах можно будет подавать до 11 ноября. Красносельский возглавляет республику с декабря 2016 года.