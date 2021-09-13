Тирасполь, , 08:44 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский решил баллотироваться в президенты ПМР. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Президент ПМР Вадим Красносельский

«На протяжении пяти лет мы вместе делали Приднестровье краше, комфортнее, современнее, сохраняя при этом всё то, что завещано нам предками. Нельзя останавливаться на полпути», — написал глава республики.

Он заявил, что считает себя обязанным продолжать то, что им начато и «двигаться вперёд».

Стоит отметить, что в Приднестровье 12 сентября стартовала избирательная кампания к президентским выборам, которые должны пройти 12 декабря. Заявки на участие в выборах можно будет подавать до 11 ноября. Красносельский возглавляет республику с декабря 2016 года.