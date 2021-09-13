Сеул, 13 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу посетит США на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

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По их словам, цель зарубежной поездки — обсудить вопросы сотрудничества в сфере экономики, включая цепочки поставок и вакцину от COVID-19.

В ходе визита, который, как предполагается, состоится с 13 по 17 сентября, представитель Южной Кореи встретится с торговым представителем США Кэтрин Тай, с которой обсудит пути укрепления сотрудничества в сфере полупроводников и аккумуляторов, а также способы поддержки южнокорейских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Ё Хан Гу провёл видеовстречу с американской коллегой, с которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в области изменения климата и цифровой торговле.

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