Джакарта, 13 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили о 37 новых случаях заражения штаммом «Дельта», сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения штаммом «Дельта» выявили в Джакарте и Южном Калимантане.

Всего в Индонезии зафиксировано 2266 случаев заражения штаммом «Дельта». Больше всего случаев выявлено в столице Индонезии Джакарте, а именно 777.

Как сообщало ИА REGNUM, активные случаи COVID-19 на островах Ява и Бали в настоящее время составляют 40% от общего числа активных случаев COVID-19 в Индонезии.