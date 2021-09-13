Варшава, 13 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая со скандалом покинула Олимпиаду в Токио, отказавшись возвращаться в Минск и попросив политическое убежище в Польше, подала прошение о получении польского гражданства. Об этом она сообщила в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

FISUTV Кристина Тимановская

«После завершения всех формальностей я намерена как можно скорее начать выступать за сборную Польши», — рассказала белорусская спортсменка.

Кристина Тимановская сообщила, что уже подала все необходимые документы. «Я не жалею об этом шаге. Я считаю, что поступила честно и выбрала правильный путь», — добавила спортсменка.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Олимпиады в Токио Кристина Тимановская раскритиковала руководство белорусского Олимпийского комитета из-за организационных недоработок. Её из-за этого отстранили от участия в соревнованиях в Токио. Спортсменку отвезли в аэропорт, чтобы она направлялась на Родину. Однако там Кристина Тимановская обратилась в японскую полицию, заявив, что опасается за свою безопасность. Позже спортсменка была принята в посольстве Польши, где получила гуманитарную визу.