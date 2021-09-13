Тбилиси, 13 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В городах Грузии с 13 сентября снят запрет на работу муниципального транспорта. Об этом сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

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Кроме того, в стране разрешено проводить спортивные мероприятия при соблюдении ряда ограничений. Состязания должны проходить без зрителей, всем участникам соревнований необходимо привиться или предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус или о перенесённом заболевании COVID-19.

Остальные ограничения остаются в силе. Другие виды массовых мероприятий, кроме предвыборных, запрещены, в общественных местах, в том числе на улице, необходимо носить защитную маску.

Напомним, запрет на работу муниципального транспорта в городах Грузии был введён 4 августа. Тогда в стране начинался пик четвёртой волны пандемии. В сентябре он пошёл на спад.