Сеул, 13 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Действие рекомендации воздержаться от поездок за рубеж в связи с пандемией COVID-19 вновь продлило правительство Южной Кореи. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба южнокорейского МИД.

ИА REGNUM Южная Корея

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Рекомендация для граждан страны будет действовать до 13 октября. Гражданам, находящимся за пределами страны, дан совет соблюдать дополнительные меры предосторожности. В частности, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и свести к минимуму контакты с людьми.

Впервые рекомендация касательно зарубежных поездок для граждан Южной Кореи была введена 23 марта 2020 года, с тех пор её продляют ежемесячно. Целью такого решения было предотвращение завоза в страну новых штаммов коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Корее за сутки было выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.