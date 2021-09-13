Москва, 13 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 сентября завершились ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 2,21%, до $72,76, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Росту котировок способствовали снижение предложения нефтересурсов в Соединенных Штатах из-за урагана «Ида», а также надежды на более теплые отношения между США и Китаем после телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых на нефть увеличилось на семь единиц, до 401 шт. Число буровых на газ уменьшилось на единицу, до 101 шт.

Общее число буровых составило 503 против 497 на прошлой неделе.

Сегодня, 13 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть сорта Brent подорожала на 0,74%, до $73,74.

Тенденция к росту котировок сохраняется. Прорыв уровня ;73,70 откроет покупателям дорогу к $76,08.

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