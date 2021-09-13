Пхеньян, 13 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности провела Северная Корея. Об этом 13 сентября сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Уточняется, что испытания новой крылатой ракеты состоялись 11 сентября и за их ходом следили высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.

«Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия, имеющего большое значение для выполнения ключевой задачи пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружений <…> продвигалась вперед в рамках надежного научного процесса развития систем вооружения в течение последних двух лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что были проведены успешные испытания двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и ряд других, и добавляется, что новая ракета будет способна поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. км.

«Разработка этой системы вооружений, которую основательно продвигали как важнейшее дело под особым вниманием Центрального комитета партии, имеет стратегическое значение, так как она является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства, и способна жестко сдерживать военные маневры враждебных сил, направленные против КНДР», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы вести переговоры с КНДР.