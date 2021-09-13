Москва, 13 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Новый порядок оплаты труда педагогов планируется ввести в качестве эксперимента в пяти регионах России. Проект соответствующего постановления правительства опубликован 13 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Тестирование пилотной системы намечено провести в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Экспериментальная система оплаты труда затронет педагогов государственных и муниципальных учреждений. В частности, в неё будут включены дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования. Педагоги из профессорско-преподавательского состава в эксперименте участвовать не будут.

Планируется, что труд педагогов будет оплачиваться следующим образом: заработок будет зависеть от ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. Порядок, размер и условия назначения всех этих выплат определяется правительством РФ. Кроме того, регионы смогут сами устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты.

В постановлении особо оговаривается, что должностные оклады и выплаты в рамках пилотной системы оплаты труда не могут стать ниже окладов и выплат, которые у учителей были ранее, если при этом не меняется объём работы и основания для выплат.

Подготовительный этап проекта запланировано провести с ноября 2021 года по апрель 2022 года, а внедрена новая система оплаты труда будет в пилотных регионах в период с мая 2022 года по май 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда педагогов, учитывая при этом бюджетные возможности.