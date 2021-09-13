Москва, 13 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Сразу пять регионов России в рамках эксперимента перейдут на новую систему оплаты труда педагогов. Проект соответствующего постановления правительства РФ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

Согласно проекту постановления, пилотный проект пройдёт в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовия.

Отмечается, что новая система в данных регионах затронет сотрудников как государственных, так и муниципальных учреждений — это дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования. Подчёркивается также, что пилотный проект не распространяется на педагогов профессорско-преподавательского состава.

Согласно системе, разработанной в рамках проекта, заработная плата указанных категорий сотрудников сферы образования будет складываться из ставки на основе квалификационного уровня — их порядок определения размеров утверждается правительством — а также различного рода компенсаций и стимулов, размер и условия назначений которых также регулируется со стороны правительства. Компенсации и стимулы могут назначать отдельно также и власти регионов России.

При этом, согласно проекту, должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать меньше окладов и выплат, имеющихся у педагогов до этого, если объём их работы и основания для выплат не меняются.

Согласно документу, подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Сама система будет внедрена в пяти указанных регионах с мая 2022 года по май 2023 года.