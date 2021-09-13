Пять регионов России перейдут на новую систему оплаты труда учителей
Москва, 13 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Сразу пять регионов России в рамках эксперимента перейдут на новую систему оплаты труда педагогов. Проект соответствующего постановления правительства РФ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту постановления, пилотный проект пройдёт в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовия.
Отмечается, что новая система в данных регионах затронет сотрудников как государственных, так и муниципальных учреждений — это дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования. Подчёркивается также, что пилотный проект не распространяется на педагогов профессорско-преподавательского состава.
Согласно системе, разработанной в рамках проекта, заработная плата указанных категорий сотрудников сферы образования будет складываться из ставки на основе квалификационного уровня — их порядок определения размеров утверждается правительством — а также различного рода компенсаций и стимулов, размер и условия назначений которых также регулируется со стороны правительства. Компенсации и стимулы могут назначать отдельно также и власти регионов России.
При этом, согласно проекту, должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать меньше окладов и выплат, имеющихся у педагогов до этого, если объём их работы и основания для выплат не меняются.
Согласно документу, подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Сама система будет внедрена в пяти указанных регионах с мая 2022 года по май 2023 года.