Москва, , 05:50 — REGNUM В современном мире интернета, невозможно «на каждый роток накинуть платок», то есть заткнуть рот всем и каждому, как это пытаются на коронавирусной теме делать современные интернет-гиганты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры», заблокированной администрацией YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Настоящим богом эпохи интернета стал низовой массовый запрос. YouTube отказывается отвечать на него, тем хуже для него. «Яндекс» отказывается отвечать на него, тем хуже для «Яндекса». Этот самый Facebook накладывает какие-то ограничения, цензуру проводит, ищем информацию о том, на что он накладывает цензуру. То есть об искусственности ковида. А потом YouTube снимает цензуру, гогочем, понимаем, что он обделался, еще больше убеждаемся в том, что ковид искусственный. Ну и нафиг было накладывать цензуру? Все это и впрямь не забывается. За что боролись, на то и напоролись», — заявил Кургинян.

Боролись же, по его словам, за всемогущество низового информационного запроса, наплевав на экспертизы, критику, значение оценок особо компетентных людей, лишь массовый простой человек имеет значение. И если это простой человек послал кого-то на три буквы, это все равно, что мнение любого эксперта. Именно так преподносилась создателями эпоха интернета. И теперь, получив все это «себе на горе», архитекторы такого информационного общества начинают вводить цензуру.

Напомним, что передача политолога была в очередной раз заблокирована администрацией YouTube по причинам того, что якобы содержание ее «противоречит правилам сообщества». В передачи содержится как раз разбор того, как на коронавирусной теме оголилась цензура крупных интернет-корпораций, которая, порой, идет рука об руку с цензурой властного официоза разных стран.