Москва, 13 сентября 2021, 05:50 — REGNUM В современном мире интернета, невозможно «на каждый роток накинуть платок», то есть заткнуть рот всем и каждому, как это пытаются на коронавирусной теме делать современные интернет-гиганты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры», заблокированной администрацией YouTube.
Боролись же, по его словам, за всемогущество низового информационного запроса, наплевав на экспертизы, критику, значение оценок особо компетентных людей, лишь массовый простой человек имеет значение. И если это простой человек послал кого-то на три буквы, это все равно, что мнение любого эксперта. Именно так преподносилась создателями эпоха интернета. И теперь, получив все это «себе на горе», архитекторы такого информационного общества начинают вводить цензуру.
Напомним, что передача политолога была в очередной раз заблокирована администрацией YouTube по причинам того, что якобы содержание ее «противоречит правилам сообщества». В передачи содержится как раз разбор того, как на коронавирусной теме оголилась цензура крупных интернет-корпораций, которая, порой, идет рука об руку с цензурой властного официоза разных стран.