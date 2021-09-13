Фучжоу, Китай, 13 сентября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Уезд Сянйоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая классифицировал поселок Фэнтин как зону повышенного риска по COVID-19 после сообщений о новых случаях инфицирования, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С 10 сентября Фуцзянь сообщила о 21 подтвержденном локальном случае COVID-19, которые пришлись в основном на уезд Сяньйоу. По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе также зафиксирован 21 местный бессимптомный носитель, находящийся под медицинским наблюдением.

Штаб по реагированию на COVID-19 в Сяньйоу посоветовал жителям работать из дома и носить маски в общественном транспорте, а также запретил большие собрания. Работа крытых развлекательных заведений уезда, таких как музеи и кинотеатры, была приостановлена. Кроме того, по данным штаб-квартиры, поток клиентов был ограничен.

Правительство города Путянь сообщило, что секвенирование вирусного генома 19 соответствующих случаев во время вспышки предварительно идентифицировало штаммы как высокоинфекционный дельта-вариант.