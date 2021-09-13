Пекин, 13 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Китайские правительственные власти провели 10 сентября встречу с десятью ведущими интернет-платформами, призывая их подавать пример в защите прав трудящихся, сообщает агентство Синьхуа.

НХ. 1 мая праздник всех трудящихся. 1920

Интернет-платформы в основном занимаются услугами доставки, такси и электронной коммерцией, и они включают такие известные в Китае и за рубежом бренды как Meituan, Ele. me, Didi, Alibaba и Tencent.

Целью совещания было дать административные рекомендации по защите прав трудящихся. Оно было организовано Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, Министерством транспорта КНР, Государственным управлением рыночного регулирования КНР и Всекитайской федерацией профсоюзов.

По мере появления новых форм занятости возникают все большие проблемы с защитой трудовых прав и интересов, а ведущие интернет-платформы должны быть образцовыми в соблюдении правил в этом аспекте, говорится в сообщении. В различных видах новых форм занятости должны быть подписаны трудовые договоры или письменные соглашения для защиты законных прав работников, говорится в нем.