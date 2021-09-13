Пекин, 13 сентября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Китайские власти вызвали на переговоры, которые состоялись 8 августа, ведущие предприятия и платформы в области онлайн-игр, в том числе Tencent и NetEase, сообщает агентство Синьхуа.

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Эти органы включают Департамент по связям с общественностью Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Национальное управление по делам печати и публикаций (НППА), Управление Центральной комиссии по делам киберпространства и Министерство культуры и туризма КНР.

Компаниям, производящим онлайн-игры, и платформам для торговли игровыми аккаунтами и потоковой трансляции игр было предложено глубоко понять важность и актуальность предотвращения зависимости несовершеннолетних от онлайн-игр. Они должны осуществлять соответствующие нормативные акты, направленные на стимулирование развития молодежи.

От них требовалось полностью и добросовестно устанавливать временные ограничения для несовершеннолетних геймеров и запрещать предоставлять им услуги по торговле игровыми аккаунтами онлайн.

Власти обязали предприятия и платформы ужесточить проверку содержания своих игр. Непристойный и насильственный контент, а также тот контент, что порождает нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственность, должен быть удален.

Платформы также должны противостоять недобросовестной конкуренции, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию рынка или даже монополии в отрасли. Их призывали отказаться от сосредоточения на погоне за прибылью или привлечении поклонников и других ошибочных тенденций, а также изменить правила игры, вызывающие зависимость.

Платформам было предложено ужесточить управление услугами игр в прямом эфире, в том числе запретить крупные вознаграждения и вознаграждения от несовершеннолетних. Отдел по связям с общественностью Центрального комитета КПК и НППА будут сотрудничать с соответствующими департаментами и местными органами власти в целях усиления надзора и борьбы с нарушениями правил.

Будет запущена платформа для предотвращения зависимости от онлайн-игр среди несовершеннолетних, которая будет принимать и обрабатывать соответствующие обращения, а компании, не соблюдающие требования, будут строго наказаны.