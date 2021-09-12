Братислава, 13 сентября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Прививка третьей дозой вакцины от коронавируса началась в Словакии. Об этом 13 сентября сообщило Словацкое радио, ссылаясь на главу министрества здравоохранения республики Владимира Ленгварского.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Всем, кто уже прошёл полный курс вакцинации от COVID-19, можно обратиться за третьей дозой вакцины. По установленному регламенту, ревакцинацию будут делать всем желающим, но не раньше, чем через восемь месяцев после полного завершения предыдущего курса.

Прививку третьей дозой вакцины будут делать, прежде всего, медикам и гражданам, входящим в группу риска. К ним относятся лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, в группу граждан, который могут ревакцинироваться в первую очередь, попали учителя и сотрудники службы социальной опеки.

Специалисты утверждают, что в Словакии, на территории которой доминирующим является штамм коронавируса «Дельта, началась очередная волна эпидемии. В стране наблюдается рост заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российский фонд прямых инвестиций обвинил Словакию в информационной кампании против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».