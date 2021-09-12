Москва, 12 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дружба между гражданами Украины и России не потеряна. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

«Вы сами знаете, какая сейчас у нас «дружба» с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом», — отметил Песков в интервью телеканалу.

Представитель главы России подчеркнул, что на Украине растет число оболваненных пропагандой людей, тем не менее между народами существуют родственные связи и этническая близость.