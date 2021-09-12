Анкара, 12 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Четырех представителей сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировал спецназ Турции. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

По данным военного ведомства, боевики якобы готовили атаку на зону проведения операции «Источник мира» на севере Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака.

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