Вашингтон, 12 сентября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов выступил с речью во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Как неоднократно отмечали Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, сотрудничество в области контртерроризма отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтона. Взаимодействие на данном направлении способно спасти сотни жизней людей», — отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что деление террористов на «хороших» и «плохих» недопустимо, а в борьбе с терроризмом не может быть места для двойных стандартов.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили пассажирские самолеты и направили их на объекты в США — два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, один самолет в здание Пентагона, еще один разбился в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.