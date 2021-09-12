Москва, 12 сентября 2021, 22:12 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии 12 сентября посетил Иран, где провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Мохаммадом Эслами. Стороны подтвердили взаимное стремление к сотрудничеству.