Кишинёв, 12 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 274 812 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 262 759 человек.

Отмечается, что всего в стране от COVID-19 скончался 6521 человек.

Напомним, что днём ранее в Молдавии выявили более 600 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Молдавии могут ввести ограничения для невакцинированных медиков