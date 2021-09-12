В Молдавии за сутки выявили более 210 носителей коронавируса
Кишинёв, 12 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба минздрава республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 274 812 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 262 759 человек.
Отмечается, что всего в стране от COVID-19 скончался 6521 человек.
Напомним, что днём ранее в Молдавии выявили более 600 случаев заражения коронавирусом.
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