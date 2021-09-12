Санкт-Петербург, 12 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали мужчину, который, по данным следствия, поздним вечером жестоко расправился с 51-летней женщиной на улице. Погибшая была управляющей магазином сувениров и погибла рядом со своим домом.

publicdomainpictures.net Убийство

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, заявление об исчезновении женщины поступило в полицию Приморского района 8 сентября. Розыском занялись патрульные наряды полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики и нашли тело женщины с явными следами насильственной смерти в кустах у дома 13 по Торфяной дороге.

В полиции подтвердили что жертва получила множественные ножевые ранения, ставшие причиной гибели. Органами СКР было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вскоре сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД вместе с коллегами из Приморского района задержали в квартире на проспекте Уточкина 25-летнего охранника одной из городских больниц.

«По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником ее гибели на улице возник случайный конфликт. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.