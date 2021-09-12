Москва, 12 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Основания задержания гражданина Российской Федерации в международном аэропорту Праги поручил проверить председатель Следственного комитета (СК) страны Александр Бастрыкин. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Председатель СК РФ поручил … изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравичк заявил, что гражданин России был задержан в аэропорту Праги 12 сентября.

По его словам, на основании международного ордера на арест, который был выдан Украиной, якобы задержали мужчину.

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