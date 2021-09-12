Сергей Кириенко: «Форум «Россия – страна возможностей» удался»
Судак, Крым, 12 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум.
Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко назвал успешным форум «Россия — страна возможностей», который проходит с 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».
В форуме «Россия — страна возможностей» принимают участие несколько тысяч человек, среди которых участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении первых трех дней форума талантливые и амбициозные молодые люди со всей страны строили в Капсельской бухте 10 арт-объектов Города мечты. Они посвящены состояниям и чувствам на пути развития человека. Финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» создавали «Веру в себя», «Счастье», «Вдохновение», «Принятие», «Любовь», «Единение», «Мужество», «Возможности», «Успех» и «Доверие».
Он рассказал, что на его взгляд, смысл жизни человека — это творчество: «Не важно, чем занимается человек. Понятно, что для деятелей культуры это прямое творчество, но и для ребят, которые пришли сюда, победив в олимпиаде «Я — профессионал» и других студенческих олимпиадах, или для участников движения #МЫВМЕСТЕ, которые помогали в сложный пандемийный год и врачам, и пожилым людям в домах престарелых, в детских домах, и управленцев, в бизнесе, на государственной службе — это все равно творчество».
Помимо обширной образовательной программы и марафона историй успеха участников проектов платформы, для форумчан подготовили нетворкинг-программу, спортивные активности, симфонический спектакль, несколько концертов и рейв-вечеринку.
Форум проводится по поручению президента России, председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина. Организатором форума «Россия — страна возможностей» выступает одноименная президентская платформа в партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ».
В рамках работы форума Сергей Кириенко встретился с 16-летней Валерией Паталашко на стенде проекта «Мечтай со мной» на форуме «Россия — страна возможностей» и исполнила мечту мужественной 16-летней девочки.
Девочка вместе с папой Олегом Владимировичем поднялась в воздух на аэростате. По словам отца девочки, мечта родилась из большой любви Валерии к мультфильму «Ну, погоди!». В одной из сцен волк летал на воздушном шаре, что вызвало у девочки невероятный восторг. Именно это и стало моментом рождения новой мечты.
Валерия Паталашко, как и некоторые другие участники проекта «Мечтай со мной», пережила онкологию. Когда девочке было шесть лет, врачи поставили страшный диагноз — медуллобластома. Лечение заняло много времени: Валерия прошла через две операции и нескольких курсов лучевой и химиотерапии. Сейчас девочка находится в ремиссии. Несмотря на все трудности, семья Валерии никогда не теряла надежду на выздоровление. Они уверены, что положительные эмоции — одно из необходимых условий, чтобы победить болезнь. Нам помогала вера и положительные эмоции, мы никогда не отчаивались и знали, что наша мечта обязательно сбудется, — говорит папа девочки. Когда семья узнала о проекте «Мечтай со мной», который исполняет нематериальные мечты детей и пожилых с угрожающим жизни состоянием здоровья, они тут же приняли решение участвовать. Заявка была одобрена и вот долгожданный день мечты настал.
Полёт состоялся ранним утром и длился около 40 минут. Валерия вместе с папой увидели красоты Крыма с высоты птичьего полёта и пролетели над Белой скалой.
После полета у девочки появилась новая мечта — прыжок с парашютом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».