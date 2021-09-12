Судак, Крым, 12 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко назвал успешным форум «Россия — страна возможностей», который проходит с 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

АНО «Россия — страна возможностей» Таврида.АРТ. Мечтай со мной

"Мне кажется, форум удался… По-моему, все получилось. Мы же впервые попробовали собрать вместе на «Тавриде» не только молодых деятелей культуры, но и победителей различных проектов платформы «Россия — страна возможностей», — рассказал он, — Все люди, которые собрались здесь — неравнодушные, творческие. Это то самое сообщество, которое готово принимать на себя ответственность, готово менять мир вокруг себя, это люди, которые готовы меняться и учиться».

В форуме «Россия — страна возможностей» принимают участие несколько тысяч человек, среди которых участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении первых трех дней форума талантливые и амбициозные молодые люди со всей страны строили в Капсельской бухте 10 арт-объектов Города мечты. Они посвящены состояниям и чувствам на пути развития человека. Финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» создавали «Веру в себя», «Счастье», «Вдохновение», «Принятие», «Любовь», «Единение», «Мужество», «Возможности», «Успех» и «Доверие».

"Что я от себя бы добавил, этого нет впрямую в этих десяти ценностях, но без этого с результатом всегда будет сложно — это ответственность. Ответсвенность — это сквозная история, прошивающая все 10 ценностей. Готовность брать на себя ответственность, за свою жизнь, за жизнь окружающих, за свою страну, за свой выбор. Ответственность за то, чтобы не просто мечтать, но и быть готовым ошибаться, вставать, двигаться снова, но добиваться результата. Ребята, которые собрались здесь — это про них», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Он рассказал, что на его взгляд, смысл жизни человека — это творчество: «Не важно, чем занимается человек. Понятно, что для деятелей культуры это прямое творчество, но и для ребят, которые пришли сюда, победив в олимпиаде «Я — профессионал» и других студенческих олимпиадах, или для участников движения #МЫВМЕСТЕ, которые помогали в сложный пандемийный год и врачам, и пожилым людям в домах престарелых, в детских домах, и управленцев, в бизнесе, на государственной службе — это все равно творчество».

«Я считаю, что сегодня Россия для каждого талантливого творческого человека стала страной возможностей. Пожалуй, такого количества возможностей для самореализации, я считаю, нет практически ни в одной стране, — отметил Сергей Кириенко, — Быстроменяющееся время — это время России. Это же в нашем культурным коде — поиск нестандартных решений, поиск неожиданных подходов».

Помимо обширной образовательной программы и марафона историй успеха участников проектов платформы, для форумчан подготовили нетворкинг-программу, спортивные активности, симфонический спектакль, несколько концертов и рейв-вечеринку.

Форум проводится по поручению президента России, председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина. Организатором форума «Россия — страна возможностей» выступает одноименная президентская платформа в партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ».

В рамках работы форума Сергей Кириенко встретился с 16-летней Валерией Паталашко на стенде проекта «Мечтай со мной» на форуме «Россия — страна возможностей» и исполнила мечту мужественной 16-летней девочки.

Девочка вместе с папой Олегом Владимировичем поднялась в воздух на аэростате. По словам отца девочки, мечта родилась из большой любви Валерии к мультфильму «Ну, погоди!». В одной из сцен волк летал на воздушном шаре, что вызвало у девочки невероятный восторг. Именно это и стало моментом рождения новой мечты.

Валерия Паталашко, как и некоторые другие участники проекта «Мечтай со мной», пережила онкологию. Когда девочке было шесть лет, врачи поставили страшный диагноз — медуллобластома. Лечение заняло много времени: Валерия прошла через две операции и нескольких курсов лучевой и химиотерапии. Сейчас девочка находится в ремиссии. Несмотря на все трудности, семья Валерии никогда не теряла надежду на выздоровление. Они уверены, что положительные эмоции — одно из необходимых условий, чтобы победить болезнь. Нам помогала вера и положительные эмоции, мы никогда не отчаивались и знали, что наша мечта обязательно сбудется, — говорит папа девочки. Когда семья узнала о проекте «Мечтай со мной», который исполняет нематериальные мечты детей и пожилых с угрожающим жизни состоянием здоровья, они тут же приняли решение участвовать. Заявка была одобрена и вот долгожданный день мечты настал.

«Эмоции невероятные. Мы просто не ожидали, что получится такой праздник! По возвращению домой обязательно всем расскажем о таком замечательном проекте, который помогает тяжелобольным детям. Спасибо, что исполнили мечту Валерии», — поделился впечатлениями Олег Владимирович.

Полёт состоялся ранним утром и длился около 40 минут. Валерия вместе с папой увидели красоты Крыма с высоты птичьего полёта и пролетели над Белой скалой.

«Это было круто! Сверху все такое маленькое! Сначала даже не верила, что все-таки полетим, погода не позволяла. Потом стало немного страшно. Но когда взлетели, весь страх исчез!» — рассказала Валерия.

После полета у девочки появилась новая мечта — прыжок с парашютом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».