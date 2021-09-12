Минск, 12 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1907 и достигло 503 073. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 503 073 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 3917.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 493 053 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 038 526 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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