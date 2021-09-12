Москва, , 18:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет параолимпийцев в Кремле 13 сентября. Об этом 12 сентября сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подтверждаю», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта назвал выступление российских спортсменов на Олимпийских и Параолимпийских играх в Токио достойным.

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