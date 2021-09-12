Москва, 12 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Раздавать санкционные продукты питания нуждающимся предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Калужской таможни Уничтожение санкционных яблок

«Санкционку» и продукты с истекающим сроком годности мы предлагаем раздавать нуждающимся гражданам на безвозмездной основе. Сейчас за «безвозмездную» передачу продуктов торговые сети вынуждены платить налоги. Абсурд!» — возмущен Миронов.

Он обратил внимание на то, что Россия ежегодно выделяет около 5 млрд рублей на уничтожение санкционных продуктов, в то время как в стране за чертой бедности живут больше 40 млн человек.

«Причём это ведь не самые плохие продукты: сыр, мясо, птица, овощи, фрукты и ягоды. Всё это безжалостно давят бульдозеры. Тонны еды!» — указал депутат.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о запрете на уничтожение продуктов питания внесён в Госдуму.

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