Москва, , 17:04 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин намерен в середине октября посетить Белоруссию. Об этом 12 сентября сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, российский лидер намерен принять участие в саммите стран СНГ.

«Да, — сказал представитель Кремля. — Такие планы есть».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным сообщил, что на переговорах в Москве, которые состоялись 9 сентября, президенты РФ и Белоруссии достигли очень серьёзных договоренностей.

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