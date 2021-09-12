Вашингтон, 12 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Кинотеатральные сборы фильмов Marvel во всём мире по комиксам этой компании преодолели отметку в $23 млрд. Об этом сообщает портал «Культуромания».

Цитата из к/ф «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США Мстители

В сентябре текущего года в прокат вышел 25-ый фильм киновселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Сборы этой картины в прокате уже превысили $146 млн, что позволило преодолеть общим сборам кинокомиксов Marvel в кинотеатрах отметку в $23 млрд.

Самым кассовым кинокомиксом Marvel стал фильм Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал». Вышедшая в 2019 году картина заработала в кинотеатрах более $2,79 млрд.

Второе место по сборам среди картин студии Marvel также занимает фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности» со сборами в $2 млрд. Замыкает тройку самых доходных кинокомиксов Marvel первый фильм серии «Мстители», сборы которого превысили $1,5 млрд.