Москва, 12 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Победы сборной России на Олимпийских играх являются важным делом, которое помогает в вопросе объединения российских граждан. Об заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин

«То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! Миллионы людей смотрят, и смотрят, когда вы выигрываете: «О! Мы — молодцы!» Когда миллионы смотрят — это же всех объединяет: «Мы — молодцы!» Когда проигрывают: «Ну ничего, бывает»», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сентября президент РФ Владимир Путин рассказал, как из-за перелома носа решил заняться вместо бокса борьбой.